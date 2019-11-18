Son Dakika Haberleri: Mehmetçik Rasulayn'ın köyüne elektrik getirdi
Son Dakika 3. Sayfa Mehmetçik Rasulayn'ın köyüne elektrik getirdi - Son Dakika

Mehmetçik Rasulayn'ın köyüne elektrik getirdi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da elektriğin ve suyun olmadığı Nukra köyüne 75 kilowatlık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldığını bildirdi.

Mehmetçik Rasulayn'ın köyüne elektrik getirdi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da elektriğin ve suyun olmadığı Nukra köyüne 75 kilowatlık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Rasulayn'da Nukra köyünde kahraman Mehmetçiğin bölge halkının elektrik ve suya ulaşması için yaptığı çalışmalara yer verdi. Paylaşımda, "Elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 kilowatlık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı" denildi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklar ölü yılanla ip atlama oyunu oynadı
Dışişleri Bakanlığı, Norveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma girişimini kınadı Kader Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 21:30:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçik Rasulayn'ın köyüne elektrik getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]