Son dakika haberleri! Mehmetçik Rasulayn'daki çocukları mayın ve EYP'lere karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Mehmetçik Rasulayn'daki çocukları mayın ve EYP'lere karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor
26.10.2020 14:15
Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Rasulayn'daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP'lerine karşı zırhlı araçlarla okullarına taşıdığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Rasulayn'daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP'lerine karşı zırhlı araçlarla okullarına taşıdığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Eğitim her çocuğun hakkıdır. Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan, okulları onarılarak yeniden eğitime açılan Rasulayn'daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP'lerine karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor."
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