Son dakika haberleri! Mehmetçik Rasulayn'daki çocukları mayın ve EYP'lere karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Rasulayn'daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP'lerine karşı zırhlı araçlarla okullarına taşıdığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim her çocuğun hakkıdır. Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan, okulları onarılarak yeniden eğitime açılan Rasulayn'daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP'lerine karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor."