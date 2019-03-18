Son Dakika Haberleri: Mehmetçik, Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmıyor

Mehmetçik, Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmıyor

6 dakika önce

Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü nedeniyle şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Mehmetçik, Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmıyor, System.String[]
Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü nedeniyle şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığındaki rütbeli askerler, ilçe merkezi ve mahallelerinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ederken, şehit çocuklarına da çeşitli hediyeler verdiler. Jandarma ekipleri her anlarında şehit ailelerinin yanında, aileleri ve çocuklarını yalınız bırakmıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yine her şehit ailesini evlerinde ziyaret ederek gönül alan jandarma, aile büyüklerinin elini öptü, çocuklarına ise çeşitli hediyeler vererek sevindirdi. Her daim halkın sorunlarıyla ilgilenen jandarma, şehit babası Mehmet Tavukçu ve annesi Naciye Tavukçu'yu ziyaret ederek ellerinden öptü. Her hafta farklı bir eve giderek ziyarette bulunan jandarma ekibi, şehit ailelerinin istek ve taleplerinin olup olmadığını kontrol eden ekipler, ziyaretlerine devam edeceklerini söylediler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:16 Kaynak: İHA

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