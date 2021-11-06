Mehmetçik, şehitleri anmak için 2637 rakımlık Davraz Dağı'na tırmandı - Son Dakika

- Mehmetçik, şehitleri anmak için 2637 rakımlık Davraz Dağı'na tırmandı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik'in şehitleri anmak için Isparta'da yer alan 2637 rakımlık Davraz Dağı'na bir tırmanış gerçekleştirdiğini duyurdu ve o görüntüleri paylaştı. Tırmanışa, Mehmetçik'in yanı sıra Azerbaycan ve Somalilerin de bulunduğu toplam 3 bin personel katıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca paylaşılan ve dağ tırmanışının görüntülerinin yer aldığı gönderide, "Komandolarımız, şehitlerimizi anmak için Isparta/ Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandı. Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personel katıldı. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.