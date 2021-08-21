Mehmetçik sel bölgesinde bayrak sevgisini bir kez daha gösterdi - Son Dakika

Mehmetçik sel bölgesinde bayrak sevgisini bir kez daha gösterdi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin izlerini silebilmek için cansiperane çalışan Mehmetçik, çamurun içerisinde Türk bayrağını temizleyerek duvara astı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin izlerini silebilmek için cansiperane çalışan Mehmetçik, çamurun içerisinde Türk bayrağını temizleyerek duvara astı. Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihine meydana gelen sel felaketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde birçok can kaybı meydana gelirken, ilçe genelindeki çoğu ev ve işyeri zarar gördü. Selin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan Mehmetçikler selden zarar gören bir banka şubesinde yaptıkları temizlik çalışmaları esnasında çamurun içerisine düşmüş Türk bayrağı buldu. Bayrağı hemen yerden kaldıran Mehmetçik, temizlediği bayrağı duvara astı. Bölgede gece gündüz çalışarak selin izlerini silmeye çalışan Mehmetçiğin duyarlı hareketi bir kez daha gönülleri fethetti. - KASTAMONU

Son Dakika

Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı

Selin yıkıma uğrattığı tavuk çiftliğinde 24 bin tavuk telef oldu, 1 milyonluk maddi zarar var

Kasımpaşalı Tirpan'ın hikayesi yürek sızlattı! Eşinin yanında olmak istiyor ama yönetimden izin alamadı

İstanbul'un yerleşik türleri arasına giren Asya kaplan sivrisineği için ürküten uyarı: Bulaşıcı hastalıklara neden olabilir

Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı

Doğu Ekspresi'nde temaslı paniği! Gece yarısı trenden indirdikleri aileyi karantinaya aldılar

Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim