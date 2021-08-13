Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (8) - Son Dakika

MEHMETÇİK 545 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı, sel bölgesi Kastamonu ve Sinop'ta şu ana kadar 545 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi" denildi.