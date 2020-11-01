Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor - Son Dakika

Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor

01.11.2020 12:03

Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar İlçesinde Sığacık mahallesini vuran tsunami ardından Mehmetçik vatandaşların yaralar sarılmaya başlandı.

Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor

İZMİR - İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar İlçesinde Sığacık mahallesini vuran tsunami ardından Mehmetçik vatandaşların yaralar sarılmaya başlandı. 78 yaşındaki Serpil teyzenin evi temizleyen askerler bölge halkı ile el ele vererek yaraları sarmaya çalışıyor.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi açıkları olan 6.6 şiddetindeki depremin ardından yaşanan tsunami felaketi ile Kaleiçi mevkiindeki iş yerleri ve evler sular altında kalmıştı. Çamurlu su içerisinde kalan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşların yaralarını Seferihisar Muhabere Eğitim Merkezi Komutanlığından gelen askerler sarıyor. Başta askerler olmak üzere Seferihisar Belediye ekipleri hummalı bir çalışmayla kala içini eski haline getirmeye çalışıyor.

Serpil teyzeye mehmetçikten yardım eli

Tsunami sonrasından evi kullanılamaz hale gelen 3 çocuk 5 torun sahibi 78 yaşındaki Serpil Çakmak tek başına yaşadığı evi temizlemek için askerler sefer oldu. Askerin evini temizlemesini izleyen Serpil teyze duygu dolu anlar yaşadı. Askerlere teşekkür ederek yaşadığı o anları anlatan Serpil teyze, "Burada oturuyorduk birden birden bir sallama geldi ve ondan sonra da deniz çekildi. Bir baktık ki su bize doğru geliyor ve denizdeki kayıklar, gemiler hepsi birbirine vuruyor ve insanlar bağırış çığırış kaçışıyor. Başımızın üstünü aşan sular arkamızda biz önde koşturuyoruz. Mahalle muhtarımızın desteği ile vatan kuzularımız askerlerimiz geldi bana yardım ediyorlar. Pandemi döneminde de böyleydi o zaman da bana mehmetçik yardım etmişti. Allah hepsinden razı olsun. Devletimize, milletimize, askerlerimize Allah zeval vermesin" dedi.

Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor
Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor
Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor
Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor
Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor
Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor
Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor
Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor
Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor
Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor
Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor

Seferihisar, Mehmetçik, Tsunami, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mehmetçik, Serpil Teyze'nin yaralarını sarıyor - Son Dakika


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