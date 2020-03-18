Mehmetçik sınırda bekleyen sığınmacı çocuklara arkadaşlık ediyor - Son Dakika

Sığınmacıların Yunanistan sınırında bekleyişlerinde 3'üncü haftaya yaklaşılıyor.

Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele 20. gününde devam ediyor.

Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a geçen sığınmacıların yanında Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.

Günlerce Yunan güvenlik güçlerinin şiddetli müdahaleleriyle karşılaşan sığınmacılar bekledikleri alanda yıllardır sergilenen Türk merhametini görmeye devam ediyor.

Edirne Valiliğince üç öğün yemek dağıtımının yanında tüm kurumlar adeta sığınmacıların bekleyişlerindeki zorlukları yenmeleri için seferber oluyor.

Yüzlerce güvenlik görevlisi hem bölgenin güvenliği hem de düzeni sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışmaları yapıyor.

-Mehmetçiğin merhameti göz dolduruyor

Mehmetçikler kendileriyle oynamak isteyen ya da yemek sırasında sıkılan çocuklarla oyunlar oynuyor.

Sık sık yaşanan bu anlardan birisi de görüntülere yansıdı.

Ayağında çizme başındaki bereyle Mehmetçiğe uzaktan bakan sığınmacı bir çocuğun yavaş yavaş yaklaşıp, Mehmetçiğe sarılması anı çevredekilerin hem yüreklerini kabarttı hem de duygulandırdı.