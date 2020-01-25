Mehmetçik Sivrice'de vatandaşların çadırını kurdu - Son Dakika
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Mehmetçik Sivrice'de vatandaşların çadırını kurdu

7 saat önce

Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde Sivrice ilçesinde vatandaşlar sokakta sabahlarken, Kızılay ve AFAD'ın dağıttığı çadırları Mehmetçik kurdu.

Mehmetçik Sivrice'de vatandaşların çadırını kurdu, System.String[]

Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde Sivrice ilçesinde vatandaşlar sokakta sabahlarken, Kızılay ve AFAD'ın dağıttığı çadırları Mehmetçik kurdu.


Merkez üssü Elazığ olan 6.8'lik depremde Sivrice ilçesinde vatandaşlar geceyi sokakta sabahladı. Vatandaşlar, kolonsuz ve kirişi olmayan evlerine girmekten korkarken, AFAD ve Kızılay'ın dağıttığı çadırlarda kaldı. Birçok ev ve camiler hasar görürken herhangi bir çökme ve can kaybı meydan gelmediği öğrenildi. Gün ağırınca Mehmetçik ilçede dağıtılan çadırları kurmaya başladı.


Sivrice evlerinin yüzde 90'nın eski ev sistemleri olduğunu söyleyen ilçe sakini Fethi Yaman Uğurlu, tuğla, betonarme değil, kolon yok diye konuştu. Uğurlu, "Yani artçı depremlerde içimizde bir korku var. Onun için çadırlarımızı kuruyoruz. Artçı depremler devam ettikçe bizde çadırlarımızda kalmaya devam edeceğiz. Allah, devletimize zeval vermesin, bize çadır gönderdi. Biz dün akşam arabalarımızda sabahladık. Şuanda da çadırlarımızı kuracağız. Bundan sonra artık çadırlarımızda idare edeceğiz. Hastalarımız var, çocuklarımız var, bebeklerimiz var. Mecbur sabaha kadar arabayı çalıştırmışız, arabanın içinde oturmuşuz" dedi.


Deprem anında arkadaşlarıyla kahvede oturduklarını aktaran Tuncay Akdeniz ise sarsıntının başlamasıyla birlikte toplu halde dışarı kaçmaya başladıklarını aktardı. Akdeniz, "Komando birliği çadırlarımız kurulmaya başlandı sabahtan itibaren. Komando birliği geliyor. Onların yardımlarıyla birlikte daha da kurulacağını zannediyoruz. Sağ olsun yine devletimiz arkamızda her zaman için" diye konuştu. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:28 Kaynak: İHA
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