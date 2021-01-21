Mehmetçik sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Mehmetçik sokak hayvanlarını unutmadı
21.01.2021 10:58
Mehmetçik sokak hayvanlarını unutmadı Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.
Mehmetçik sokak hayvanlarını unutmadı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.
Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede etkili olan kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Ekipler, farklı noktalara hayvanlar için mama ve yem bıraktı. Ekipler, yörede yağan karın, doğal yaşamı etkilediğine işaret ederek, sokak hayvanları için bu tür çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
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