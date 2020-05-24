Mehmetçik Suriye'de yol güvenliğini sağladığı halkın bayramını kutladı - Son Dakika

Mehmetçik Suriye'de yol güvenliğini sağladığı halkın bayramını kutladı

Suriye'de terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesindeki yol kontrol noktasında görev alan Mehmetçik, Suriyelilerin bayramını kutladı.

Mehmetçik Suriye'de yol güvenliğini sağladığı halkın bayramını kutladı, System.String[]

FURKAN GÜNEŞ - Suriye'de terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesindeki yol kontrol noktasında görev alan Mehmetçik, Suriyelilerin bayramını kutladı.

Savaş mağduru insanlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla dünyaya örnek davranışlar sergileyen Türk ordusu, Ramazan Bayramı'nı terör örgütlerinin işgalinden kurtardığı bölgedeki 34. yol kontrol noktasında geçiriyor.

Noktada 49. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 5. Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli askerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bölgenin huzurunu sağlamak için 24 saat esaslı görev yapıyor.

Araçların altı, Zafer Bomba Tespit ve İmha Robotu ile arandıktan sonra, içi de hassas burunlu dedektör bomba arama köpeklerince kontrol ediliyor.

"Allah Türkiye'den ve Türk askerinden razı olsun"

Yoldan yürüyerek geçen yerel halkın bayramını kutlayıp, şeker ve kolonya ikram eden Mehmetçiğe Suriyeliler, destekleri dolayısıyla teşekkür ediyor.

Güvenliklerini sağlayan ve kendilerine şefkat elini uzatan Mehmetçiğe dua eden Fatma Muhammed Hammayde, "Allah sizlerden razı olsun. Siz geldikten sonra burası düzeldi. Ailerinizin yanına gitmediniz, bu bayramda bize yardımcı oldunuz. İnşallah akrabalarımız Türkiye'den gelir, siz de sağ salim ailelerinize kavuşursunuz. Allah, Türkiye'den ve Türk askerinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Milletimiz rahat uyusun, vatan bize emanet"

Bayramı sevdiklerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşayan Mehmetçik, sınır ötesinde görev yapmanın gururunu taşıyor.

Piyade Uzman Çavuş Çağlar Soydan, AA muhabirine, askerin bu bayramada da görev başında olduğunu söyledi.

Vatanın birliği ve milletin huzuru için her zaman ve her şatta görevlerinin başında olmaya devam edeceklerini kaydeden Soydan, "Biz burada görevimizin başında olduğumuz sürece milletimiz rahat uyusun, vatan bize emanet. Burada sağlığımız yerinde. Bizi merak etmesinler. Türk Milleti dualarını bizden eksik etmesin." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçik Suriye'de yol güvenliğini sağladığı halkın bayramını kutladı - Son Dakika

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