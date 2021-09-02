Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika
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Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor

02.09.2021 01:50
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekat bölgesinde ondan fazla meskün mahal ve köyde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere, her türlü insan yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetleri yaptığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekat bölgesinde ondan fazla meskün mahal ve köyde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere, her türlü insan yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetleri yaptığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mazisi şan ve şeref dolu Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, her zaman ve her yerde olduğu gibi insan yardımlarıyla bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya, yüreğinin temizliği ve sağlamlığı le tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor" denildi.

Masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının da yanında olmaya devam eden Kahraman Mehmetçikler tarafından son olarak Barış Pınarı Harekat bölgesinde ondan fazla meskün mahal ve köyde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere, her türlü insan yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetleri icra edildiği kaydedildi. Söz konusu yardım faaliyetleri kapsamında; ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyecek yardımı le sağlık taraması yapılırken bir engelliye de tekerlekli sandalye verildiği kaydedildi.

Çocukları da unutmayan Mehmetçiklerin onlara da çizgi film izlettirerek yüzlerinde bir tebessüm oluşmasına katkı sağladığı belirtildi. Ayrıca, bölgede su sıkıntısı çeken yerleşim yerlerine tanker ile içme suyu sağlandığı vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetler, bugüne kadar olduğu gb bundan sonra da ülkemizin yardım elini bölgeye uzatarak masum ve mazlumlara umut olmaya ve bölgede hayatın normalleşmesine katkı sağlamaya devam edeceği bildirildi. İHA

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika

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