Mehmetçik, Suriyeli engellileri sevindirdi - Son Dakika
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Mehmetçik, Suriyeli engellileri sevindirdi

6 saat önce

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdi.

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "barışın elçisi ve masumların umudu" Mehmetçik tarafından, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdiği belirtildi.

Yayınlanan görüntülerde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine askerler tarafından tekerlekli sandalyelerin teslimi yer alıyor.

Tekerlekli sandalyeye oturtulan bir çocuk sevinç içinde askerlere teşekkür ederken, sandalyeye kavuşan genç bir kızın annesi de Türk askerine, "Allah işinizi rast getirsin, Allah sizden razı olsun. Tüm dünya insanları sizinle beraber olsun, Allah sizi korusun, muvaffak etsin, Allah hayrınızı çoğaltsın." ifadesini kullanıyor.

Aynı genç kızın bir yakını da Türk halkı ile Suriye halkı arasında ayrım yapılmadığını vurgulayarak, "Bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Türk askeri engelli çocuklarımıza tekerlekli sandalye getiriyor, bu bölgedeki halk da Türk askerine her türlü desteği vermeye hazır. Allah Türk askerine güç versin ve bu bölgedeki yardımlar daha çok insana ulaşsın. Size bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mehmetçik, Suriyeli engellileri sevindirdi

Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:23 Kaynak: AA
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