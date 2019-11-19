Son Dakika Haberleri: Mehmetçik tel abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor
Son Dakika Güncel Mehmetçik tel abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor - Son Dakika

Mehmetçik tel abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor

6 saat önce

Mehmetçik Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor.

Mehmetçik Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor

Mehmetçik tel abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
Bakan Selçuk açıkladı: 3600 ek gösterge için kapsamlı çalışma başlatıldı Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı Meksika'da bir çiftlikte çantalar içinde 25 ceset bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 01:39:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçik tel abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]