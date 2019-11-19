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Mehmetçik tel abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor
6 saat önce
Mehmetçik Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:31 Kaynak: DHA
Mehmetçik Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor
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