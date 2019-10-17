Son Dakika Haberleri: Mehmetçik Tel Abyad'da insani yardım malzemesi dağıttı
Son Dakika Güncel Mehmetçik Tel Abyad'da insani yardım malzemesi dağıttı

Mehmetçik Tel Abyad'da insani yardım malzemesi dağıttı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in Tel Abyad'da halka yardım malzemesi dağıtımına ilişkin video paylaşıldı.

Mehmetçik Tel Abyad'da insani yardım malzemesi dağıttı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in Tel Abyad'da halka yardım malzemesi dağıtımına ilişkin video paylaşıldı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Tel Abyad bölgesinde Mehmetçik'in, Türk Kızılay tarafından sağlanan yardım malzemelerini dağıttığı görüntülere yer verildi.

"Suriyeli kardeşlerimiz; korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" notuyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in bölgede "sevgi ve şefkatin pınarı olduğu" vurgusu yer alıyor.

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak
Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan, transfer ve ırkçılıkla ilgili sürpriz itiraf! Şenol Güneş ve Abdullah Avcı görüştü Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:23:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçik Tel Abyad'da insani yardım malzemesi dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]