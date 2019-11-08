Son Dakika Haberleri: Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn'da kandil simidi dağıttı
Son Dakika Güncel Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn'da kandil simidi dağıttı

Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn'da kandil simidi dağıttı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesini terör örgütü PKK/YPG'den arındıran ve halk üzerindeki baskıyı sona erdiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölge halkına yardım eli uzatmaya devam ettiğini bildirdi.

Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn'da kandil simidi dağıttı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesini terör örgütü PKK/ YPG'den arındıran ve halk üzerindeki baskıyı sona erdiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölge halkına yardım eli uzatmaya devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimi sağlayan Mehmetçiklerimiz, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmayı sürdürüyor. Mehmetçiklerimiz, Mevlid Kandili dolayısıyla hazırladıkları kandil simitlerini de Tel Abyadlı ve Rasulaynlı kardeşlerimize ikram ederek, Mevlid Kandillerini kutladı." ifadeleri kullanıldı.

Kandil Dağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:54 Kaynak: AA
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