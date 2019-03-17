Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'ten Anaokul Öğrencilerine Kırtasiye ve Giyim Yardımı

Mehmetçik'ten Anaokul Öğrencilerine Kırtasiye ve Giyim Yardımı

10 dakika önce

VAN'ın Bahçesaray ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, ihtiyaç sahibi 50 anaokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim malzemesi yardımında bulundu.

Mehmetçik'ten Anaokul Öğrencilerine Kırtasiye ve Giyim Yardımı, System.String[]
VAN'ın Bahçesaray ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, ihtiyaç sahibi 50 anaokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim malzemesi yardımında bulundu.

Bahçesaray ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Cemil Baykal, emrindeki askerlerle birlikte 'Rengarenk' projesi kapsamında mahalle mahalle dolaşıp, ihtiyaç sahibi anaokul öğrencilerini tespit ediyor. Ekipler şu ana kadar 5 mahallede 50 anaokul öğrencisine resim defteri, sulu ve kuru boyalar ile giyim yardımında bulundu. Yardımları alan minik öğrenciler askerlere teşekkür ederken projenin devam edeceği belirtildi.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:16 Kaynak: DHA

Jandarma, Merkez, Bahçesaray, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evine Hamburger Siparişi Veren Kadın, Gelen Taciz Mesajları Üzerine Savcılığa Koştu MHP İlçe Başkanının Eşi, Oğlunun Düğününde Bıçaklanarak Öldürüldü Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 10:26:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'ten Anaokul Öğrencilerine Kırtasiye ve Giyim Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]