Mehmetçik'ten Anaokul Öğrencilerine Kırtasiye ve Giyim Yardımı

VAN'ın Bahçesaray ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, ihtiyaç sahibi 50 anaokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim malzemesi yardımında bulundu.

VAN'ın Bahçesaray ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, ihtiyaç sahibi 50 anaokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim malzemesi yardımında bulundu.



Bahçesaray ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Cemil Baykal, emrindeki askerlerle birlikte 'Rengarenk' projesi kapsamında mahalle mahalle dolaşıp, ihtiyaç sahibi anaokul öğrencilerini tespit ediyor. Ekipler şu ana kadar 5 mahallede 50 anaokul öğrencisine resim defteri, sulu ve kuru boyalar ile giyim yardımında bulundu. Yardımları alan minik öğrenciler askerlere teşekkür ederken projenin devam edeceği belirtildi.



- Van

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