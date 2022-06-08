Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Barış Pınarı harekat bölgesinde terör örgütüne bir darbe daha vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.
MSB'den şu ifadeleri kullandı: "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/ YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
Son Dakika › Güncel › Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Son Dakika