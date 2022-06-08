Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

08.06.2022 17:10

TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı bölgesine saldırmaya hazırlanan 3 PKK/YPG'li terörist, vurularak etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Barış Pınarı harekat bölgesinde terör örgütüne bir darbe daha vuruldu.

"ETKİSİZ HALE GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"ATEŞ DESTEK VASITALARIYLA VURULDU"

MSB'den şu ifadeleri kullandı: "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/ YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Kaynak: AA

TSK, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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