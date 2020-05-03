Mehmetçik'ten, Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere yardım eli - Son Dakika

MEHMETÇİK, Barış Pınarı bölgesinde bulunan Kafr Nasih İlköğretim Okulu öğrencilerine okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Mazlumlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla tüm dünyaya örnek olan kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Kafr Nasih İlköğretim Okulu öğrencilerine okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımı yapıldı" ifadelerine yer verildi.