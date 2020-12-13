Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere kırtasiye ve kışlık bot yardımı - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kışlık bot yardımı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in en zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğu belirtildi.

Paylaşımda, Kahraman Mehmetçik'in bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesindeki öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi ve kışlık bot yardımı yaparak miniklerin yüzünü güldürmeye devam ettiği kaydedildi.