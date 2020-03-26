Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım eli - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ettiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mazlumlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla tüm dünyaya örnek olan kahraman Mehmetçik, yardım elini Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine uzatmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.