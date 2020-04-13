Mehmetçik'ten Başkan Bahçavan'a Jeneratör Teşekkürü - Son Dakika

İdlip'te devam eden Bahar Kalkanı harekat bölgesindeki bir askerden gelen jeneratör talebini hemen yerine getiren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a harekatta görevli Mehmetçikler teşekkür etti.



Edinilen bilgiye göre Suriye İdlip harekat bölgesinde görevli Dursunbeyli asker Mustafa Dilbaz, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile irtibat kurarak ellerindeki jeneratörün bozulduğunu ve yeni bir jeneratöre ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bunun üzerine Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerine talimat veren Başkan Bahçavan, İdlip'e acil olarak bir jeneratör gönderilmesi talimatını verdi. Kısa sürede harekat bölgesine ulaştırılan jeneratör nünde poz veren Mehmetçikle sosyal medya üzerinden Başkan Bahçavan'a teşekkürlerini ilettiler.



Bölgede uzman çavuş olarak görev yapan Mustafa Dilbaz profilinden yaptığı açıklamada; "Sayın Dursunbey belediye başkanımız Ramazan Bahçavan'a çok teşekkür ederim. Başkanımıza Bahar Kalkanı harekatı kapsamında İdlip bölgesinde jeneratörümüzün hasar gördüğünü ve jeneratör ihtiyacımızın olduğunu ilettim. Başkanımız sağ olsun harekat bölgesine jeneratör göndererek bizleri çok mutlu etti. Başkanımız Ramazan Bahçavan'a Enes Bahçavan'a ve tüm Dursunbey Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim. Başkanım Tüm Kıbrıs Komando ekibinin size selamı var" dedi. - BALIKESİR