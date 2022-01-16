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Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti - Son Dakika

Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti

16.01.2022 09:59

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395'inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395'inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. Söz konusu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi geçerken bazılarında 5 metreye yaklaştı. İkiyaka Dağları'ndaki Binbirkapı Üs Bölgesi'nde termometre sıfırın altında 25 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde ise gönderdeki Türk bayrağı dondu.

Ülke genelinde soğuk hava etkisini gösterirken Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi kış başından bu yana devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kayak merkezleri arasından en fazla karın bulunduğu Palandöken'de dahi kar kalınlığı 124 santimetre olurken Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetini sürdürüyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395'inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde kar kalınlığı 5 metreye ulaşırken Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi'nde sıcaklık sıfırın altında 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü.

Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda termometre sıfırın altında 20 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde soğuktan donan Türk bayrağı dikkati çekti.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını vurguladı. Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının operasyonlarını artan bir tempoda sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlık tarafından geçen sene 84 büyük, 286 orta çapta olmak üzere 370 operasyonda teröristlerce kullanılan 1445 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiği, 2 bin 795 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti
Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti
Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti
Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti
Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti
Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti
Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti
Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti
Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti
Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti
Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti
Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti
Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti
Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti

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Türk Bayrağı, Vatan, TSK, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçik'ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti - Son Dakika


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