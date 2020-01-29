Mehmetçik'ten, depremzedelere destek - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Mehmetçik depremden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meydana gelen deprem sonrasında gece gündüz köy köy gezerek vatandaşların acısına ortak oluyor.

Ekipler, depremzedelere hem geçmiş olsun dilekleri iletiliyor hem de ihtiyaçlarını süratle temin ediyor.

Jandarma ekipleri depremden en çok etkilenen çocuklarla da yakından ilgileniyor.