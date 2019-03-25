Mehmetçik'ten Göçmenlere Şefkat Eli
54 dakika önce
VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde yakalanan kaçak göçmenler jandarma ekipleri tarafından doyurularak, ısınmaları için battaniye verildi.
VAN (İHA) – Van
'ın Muradiye
ilçesinde yakalanan kaçak göçmenler jandarma ekipleri tarafından doyurularak, ısınmaları için battaniye verildi.
Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma
Karakol Komutanlığınca Van- Erciş
karayolunda yapılan faaliyette, 04 D 5633 plakalı minibüsteki kaçak göçmenlerin Karahan Mahallesi yakınlarında araçtan indirildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçmenler yakalanırken, kaçan araç sürücüsü Ç.E. ise yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandı. Afganistan
uyruklu 39 göçmen, Mehmetçik tarafından misafir edilerek doyurulurken, sürücü Ç.E. ise gözaltına alındı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:19 Kaynak: İHA
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