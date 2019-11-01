Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'ten incir gönderen Nazillililere selam videosu
Son Dakika Güncel Mehmetçik'ten incir gönderen Nazillililere selam videosu

Mehmetçik'ten incir gönderen Nazillililere selam videosu

8 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, toplanan 9 ton incirin ulaştırıldığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerler, çektikleri videoyla kent halkına selam gönderdi.

Mehmetçik'ten incir gönderen Nazillililere selam videosu, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, toplanan 9 ton incirin ulaştırıldığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerler, çektikleri videoyla kent halkına selam gönderdi.

Nazilli Belediyesi, Nazilli Kaymakamlığı, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Ziraat Odası, incir işletmecileri ve vatandaşların iş birliğiyle ilçeden 9 ton incir toplandı. Toplanan incir, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe ulaştırıldı. 50 bin paket inciri teslim alan Mehmetçik, paylaştıkları videoyla başta kampanyaya öncülük eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan olmak üzere ilçe halkına teşekkür etti. Sosyal medyada askerlerin çektiği videonun vatandaşlarca yoğun şekilde paylaşıldığını belirten Başkan Özcan, "Bizleri çektikleri videoyla hem gururlandıran hem de duygulandıran kahraman askerlerimize Nazilli'miz adına bende teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede 9 ton inciri toplamamızda büyük küçük katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Bizler askerlerimizin yanlarındayız" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cemil Çiçek'ten Ermeni kararı sonrası 9 Kasım uyarısı: Tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 20:01:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'ten incir gönderen Nazillililere selam videosu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]