Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz - Son Dakika

Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz

03.12.2020 10:16
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz, System.String[]

Elazığ'da Mehmetçik, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle işaret diliyle hem anlamlı mesaj verdi, hem de Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan köylerde ikamet eden çocukları ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı.

Elazığ'da Mehmetçik, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle işaret diliyle hem anlamlı mesaj verdi, hem de Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan köylerde ikamet eden çocukları ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı.

Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan kadın astsubaylar "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle hem işaret diliyle anlamlı bir mesaj verdi hem de çocukları evlerinde ziyaret edip hediyeler dağıttı, bir çocuğa da doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Kadın astsubaylar öncelikle işaret diliyle 'Engelsiz bir dünya için sen de bir adım at', 'Engeller, bedende değil, zihinlerdedir' ve 'Engelleri beraber aşalım' diyerek farkındalık mesajı verdi. Daha sonra merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Örençay Köyü'ne giden ekipler, 20 yaşına giren zihinsel engeli bulunan Büşra Aydın'a doğum gününde sürpriz yaparak pasta götürdü. Kadın astsubayların getirdiği pastayı gören ve mutluluğu gözlerinden okunan Büşra'ya, çeşitli hediyeler ile kayıp olma ihtimaline karşı takip sistemi olan kol saati verdi. Büşra, yapılan sürprizden ötürü jandarmaya teşekkür etti. Mehmetçik, daha sonra merkeze 4 kilometre uzaklık olan Yemişlik Köyü'ne geçerek, 14 yaşındaki down sendromlu İhsan Doğan ve ailesini ziyaret etti. Jandarmayı gören ve asker selamı veren İhsan'a yine saat hediye edine kadın astsubaylar onunla boyama yaparak kitap okudu.

"İHSAN'IN DA UNUTMAYACAĞI BİR GÜN OLDU"

İhsan'ın üçüncü ve tek özel çocukları olduğunu belirten 4 çocuk babası Erdoğan Doğan, " İhsan'ın da unutmayacağı bir gün oldu. Müsait bir günde komutanlarımızın davetine de icabet edecek. Çok güzel oldu, görüldüğü üzere oğlum komutanlarla çok güzel hasbihal ediyor. Çok sevinçli ve gururlu bir gün. Pandemi sürecinde çocuğun içeride olması, negatif bir durum ve aynı zamanda okulun kapalı olması da çocuğu üzüyor. Çünkü çocuğun okula ve öğretmenlerine olan muhabbeti çok fazla. Bugün okula gitse yarını iple çekiyor. Bu ziyaret çocuk üzerinde pozitif bir etki oluşturdu ve çok sevindi. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

(Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz
Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz

Dünya Engelliler Günü, Mehmetçik, Elazığ, Doğum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Alman ve İspanyol basını, İrfan Can Kahveci'yi öve öve bitiremedi 'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı Bursa'da ekipler düdük çalarak karantinadaki vatandaşları denetliyor Başkent'i karıştıran iddia! Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Son seçim anketinde en büyük sürprizi MHP yaptı Son seçim anketinde en büyük sürprizi MHP yaptı         
09:54
Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu         
09:23
Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi         
09:13
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem         
08:51
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı         
08:18
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti         
00:14
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi         
19:05
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 10:27:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmetçik'ten işaret diliyle anlamlı mesaj, vefalı sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei