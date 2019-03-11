Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'ten Kaçak Göçmenlere Şefkat Eli

Mehmetçik'ten Kaçak Göçmenlere Şefkat Eli

9 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 119 kaçak göçmen misafir edilerek, ikramlar yapıldı.

Mehmetçik'ten Kaçak Göçmenlere Şefkat Eli, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 119 kaçak göçmen misafir edilerek, ikramlar yapıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi yakınlarında İran İslam Cumhuriyeti sınır hattından ülkemize doğru bir grubun girdiği görülmesi üzerine; Alpaslan Hudut Piyade Karakolu ekiplerince müdahale yapıldığı belirtildi. Yapılan müdahale sonucunda 50 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalanarak, Çaldıran Merkez Jandarma Karakoluna teslim edildi.

Öte yandan, devam eden faaliyetlerin neticesinde Çaldıran'da 18, Erciş'te 14, Muradiye'de 18 ve Başkale ilçesinde ise 19 olmak üzere toplamda 119 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından misafir edilerek ikramlar yapılan göçmenler, işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:44 Kaynak: İHA

Çaldıran, Jandarma, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Mustafa Varank Husumetli İki Köyü Barıştırdı Tarlasını Sürüp Evine Dönüyordu, Yolda Feci Şekilde Can Verdi

HDP'nin Nevruz Programı Belli Oldu! İşte Kutlanacak Yerler Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 09:53:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'ten Kaçak Göçmenlere Şefkat Eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]