Mehmetçik'ten Kosova'da eğitim projesi - Son Dakika

Türk askeri, 20 yıldan bu yana NATO önderliğinde kurulan barış gücü KFOR bünyesinde Kosova'da gerçekleştirdiği eğitime destek projelerini sürdürüyor.



Prizren şehrinde konuşlu olan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından Vıçıtırın şehrinin "Eqrem Çabey" Lisesi Bilgisayar Dershanesinin Yenilenmesi Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Projenin açılış törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, Belediye Başkanı Xhafer Tahiri, belediye yetkilileri ile öğrenciler katıldı.



Törende konuşma yapan Vıçıtırın Belediye Başkanı Xhafer Tahiri, Türk askerlerinin Kosova halkının hayat boyu dostu olduğu için Kosova'daki Türk Temsil Heyeti Başkanlığının başarılı bir projesini daha açmanın büyük bir zevk olduğunu söyleyerek, "Yeni bilgisayar dershanesi, tüm öğrenci ve öğretmenler için yeni bir bilgi penceresi açıyor. Bu sayede öğrencilerin elde edecekleri başarı, Vıçıtırın belediyesi için gurur kaynağı olacaktır. Desteklerinizden dolayı minnettarız" dedi. Türkiye Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da törende yaptığı konuşmada, Kosova gibi genç ve dinamik bir devletin çocuklarının yüksek kalite koşullarına sahip teknoloji derslerinde eğitim alma fırsatının çok önemli olduğuna inandığını ve bu projenin gerçekleştirilmesinden memnun olduğunu belirtti.



Proje kapsamında 33 adet bilgisayar, 32 adet bilgisayar masası, 32 adet ofis sandalyesi, 2 adet öğretmen masası, 1 adet projeksiyon cihazı, 1 adet projeksiyon perdesi, 1 adet yazıcı, 1 adet klima alınarak, gerekli tadilat çalışmaları gerçekleştirilerek eğitim alanı kullanıma açıldı. - PRİŞTİNE