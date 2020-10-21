Mehmetçik'ten Kosova'da eğitime destek - Son Dakika

Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, ülkenin güneybatısındaki Yakova şehrinde bulunan Hysni Zajmi Sağlık Lisesi'nin fizyoterapi dershanesini yeniledi.

Yenilenen dershanenin açılış törenine, Kosova Eğitim ve Bilim Bakanı Ramë Likaj, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Yakova Belediye Başkanı Ardian Gjini, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Savaş Yanar ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer'in yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Likaj, Türk devletinin Kosova savaşı sırasında Kosova'da barışı tesis etmekte ve sonrasında ülkenin kurulmasında büyük yardımları olduğunu aktardı.

Likaj, "Özellikle salgınla yüz yüze olduğumuz bu zor dönemde olağanüstü bir yardım. Bir kez daha yardım için teşekkür ederken, gelecekte ortak olduğumuz projeler için Türk Büyükelçiliğine ve Türk hükümetine iş birliği teklif ediyorum." şeklinde konuştu.

"Türk askeri dünyanın dört bir yanında barışa ve istikrara katkı sunuyor"

Büyükelçi Sakar da Kosova halkı ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerine uygun şekilde gerçekleştirdikleri projeler ile gururlandıklarını vurguladı.

Sakar, "Türk askeri bildiğiniz gibi başlangıçtan bu yana Kosova'da dostlarımızın yanında Türkiye'nin desteğini gösteriyor. Burada da dünyanın dört bir yanında olduğu gibi barışa ve istikrara katkı sunuyor." dedi.

Belediye Başkanı Gjini de eğitim alanındaki bağışları belediye olarak son derece memnuniyetle karşıladıklarını ve Türkiye'ye sadece bu bağış için değil, son yıllarda yapılan diğer bağışlar için de teşekkür ettiğini ifade etti.

Sağlık Lisesi son sınıfı öğrencilerinden Enes Bekolli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite eğitimine Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi.

Lisenin koşullarının önceleri pratik yapmaya uygun olmadığını aktaran Bekolli, "Türk ordusunun yaptığı yatırım sayesinde nihayet böyle bir dershanede mesleki uygulama yapabileceğimiz için çok mutluyum." dedi.

Hysni Zajmi Sağlık Lisesi'nin fizyoterapi dershanesinin yenilenmesi projesi kapsamında dershanenin aydınlatma sistemi dahil olmak üzere bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Fizyoterapi alanında kullanılan elektro terapi cihazları, ağırlık setleri gibi birçok eğitim malzemesinin temin edildiği liseye dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı gibi temel eğitim