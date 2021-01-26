Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği - Son Dakika

Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği

26.01.2021 14:07
Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği, System.String[]

Mehmetçik, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşmasına yönelik verdiği destek kapsamında bugüne kadar 18 farklı eğitim programında 1300 civarında personeli eğitti.

Mehmetçik, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşmasına yönelik verdiği destek kapsamında bugüne kadar 18 farklı eğitim programında 1300 civarında personeli eğitti. Libya'daki merkezlerde 1100 askerin eğitimi sürüyor.

Türkiye ile Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümeti arasında 26 Aralık 2019'da imzalanan Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Libya ordusunu eğitmeye devam ediyor. Bunların yanı sıra Mehmetçik, Libya'ya sağlık, insani yardım, danışmanlık ve mayın temizleme desteği de sağlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının verdiği eğitimlerle Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin terörle mücadele dahil pek çok farklı alanda uluslararası standartlara ulaştırılması amaçlanıyor.

Libya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu birçok malzeme de hibe edilerek ordunun yeniden teşkilatlanmasına katkı sağlanıyor. Libya ordusunun gelecekte komuta kademesinde görev alacak öğrenciler de Türkiye'de harp okullarında yetiştiriliyor. Darbeci Hafter'in bombaladığı Trablus Kara Harp Okulunda öğrenimleri yarıda kalan öğrencilerin bir kısmı Türkiye'de eğitimlerini sürdürüyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim merkezleri ve okullarda bugüne kadar eğitim alan 1000 civarında Libyalı asker ülkelerine dönerek görevlerine başladı. Halihazırda 200 civarında personelin Türkiye'de çeşitli alanlardaki eğitimleri devam ediyor.

Libya'da merkezlerde 18 farklı eğitim programı

TSK'nın Libya Görev Grubu Komutanlığı da Libya Kara Kuvvetleri personeline havan, tank, hava savunma gibi teknik eğitimlerle birlikte temel muharebe eğitimleri veriyor.

Deniz kuvvetleri personeline ise seyir, gemi onarım ve deniz temel eğitimleri sağlanıyor. Bugüne kadar 18 farklı eğitim programında 1300 civarında Libyalı personelin eğitimi tamamlandı, 1100 askerin eğitimi Libya'daki eğitim merkezlerinde devam ediyor.

Libya'nın meşru hükümeti ile imzalanan anlaşma uyarınca TSK bugüne kadar verdiği eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Libya Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanmasına destek olurken bölgesel barış ve güvenliğin sağlanmasına da katkı sunuyor.

Mehmetçik, Türkiye, Libya, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği - Son Dakika


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