Mehmetçik'ten Libyalı askerlere 'yoğun' eğitim - Son Dakika

Mehmetçik'ten Libyalı askerlere 'yoğun' eğitim

08.11.2020 13:45
Mehmetçik'ten Libyalı askerlere 'yoğun' eğitim, System.String[]

Mehmetçik'ten Libyalı askerlere 'yoğun' eğitimLİBYA'nın meşru hükümetinin davetiyle ülkede görev yapan Mehmetçik, Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması amacıyla 5 eğitim merkezindeki eğitimlerine devam ediyor.

Mehmetçik'ten Libyalı askerlere 'yoğun' eğitim

LİBYA'nın meşru hükümetinin davetiyle ülkede görev yapan Mehmetçik, Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması amacıyla 5 eğitim merkezindeki eğitimlerine devam ediyor. Hava savunma sistemlerinin kullanımından havan atışlarına, mayın, el yapımı patlayıcı imhasından ileri gözetleyici görevinin icrasına kadar birçok alanda verilen eğitimlerden bugüne kadar 2 binin üzerinde Libyalı asker faydalandı.

Libya'da BM tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümeti'nin resmi daveti üzerine ülkede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, buradaki askeri eğitim, sağlık, insani yardım ve danışmanlık görevlerini sürdürüyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 5 eğitim merkezinde eğitim veriliyor. Hava savunma sistemlerinin kullanımından havan atışlarına, mayın, el yapımı patlayıcı imhasından ileri gözetleyici görevinin icrasına kadar birçok alanda verilen eğitimlerden bugüne kadar 2 binin üzerinde Libyalı asker faydalandı. Libya ordusuna bağlı 200'ün üzerindeki personelin ise eğitimi devam ediyor.

KURBAĞA ADAM EĞİTİMBununla birlikte Mehmetçik, Libya Silahlı Kuvvetleri personeline kurbağa adam, sahil güvenlik ve üs savunma eğitimi de veriyor. Libyalı 100'e yakın askerin aldığı bu eğitimler 4-6 hafta sürüyor. Ayrıca Libya İçişleri Bakanlığı'nda görevli 30 civarında personel de özel harekat eğitimi görüyor. Özel harekat eğitimi kapsamında 500'e yakın Libyalı polis adayının eğitim alması planlanıyor. Bunların dışında, varılan mutabakat kapsamında Libyalı askerler Türkiye'de de eğitim alıyor. Bu kapsamda bine yakın Libyalı 'Misafir Askeri Personel' Türkiye'de eğitim aldı. Libyalı 200'den fazla askerin eğitimi hala devam ederken Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı harp okullarında 200'den fazla öğrenci öğrenim görüyor. Yeni eğitim öğretim yılında da Libyalı askeri öğrencilerin harp okullarında eğitim almalarına devam etmesi planlanıyor.'LİBYALI KARDEŞLERİMİZİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Güvenlik kaynakları, Libyalıların öncülüğü ve sahipliğinde, istisnasız tüm Libya vatandaşlarını kapsayan, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini sağlanmış, bağımsız, egemen ve müreffeh bir Libya'nın oluşmasından yana olduklarını belirtti. Libya'nın meşru hükümetinin Ulusal Mutabakat Hükümeti olduğuna vurgu yapan kaynaklar, şunları söyledi:

"Türkiye olarak biz Libya'da Milli Mutabakat Hükümeti'nin daveti üzerine bulunmaktayız ve Milli Mutabakat Hükümeti'nin talebi devam ettiği sürece Libya'da bulunmaya, Türkiye ile Libya'nın meşru hükümeti arasında imzalanan ve yürürlüğe giren mutabakatlara uygun olarak askeri eğitim, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği vermeye devam edeceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, amacımız 500 yıla varan birlikteliğimiz, ortak tarihimiz, kültürümüz, anlayışımız ve inançlarımız bulunan Libya'da; toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 'Libya Libyalılarındır' yaklaşımıyla, Milli Mutabakat Hükümeti'nin ve Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz."

ANKARA, -


Mehmetçik, Türkiye, Milli, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mehmetçik'ten Libyalı askerlere 'yoğun' eğitim - Son Dakika


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