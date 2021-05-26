Mehmetçik'ten Muğlalı öğrencilere mesaj - Son Dakika

Mehmetçik'ten Muğlalı öğrencilere mesaj

26.05.2021 10:51
Mehmetçik'ten Muğlalı öğrencilere mesaj, System.String[]

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümünde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Muğla genelindeki ilkokul-ortaokul ve lise öğrencilerinin, Mardin İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına göndermiş oldukları mektuplara, Mardin'de vatani görevini yapan...

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümünde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Muğla genelindeki ilkokul-ortaokul ve lise öğrencilerinin, Mardin İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına göndermiş oldukları mektuplara, Mardin'de vatani görevini yapan Mehmetçikler, anlamlı ve duygu dolu mektuplarla ve videolarla karşılık verdiler.

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerden Muğlalı öğrencilere yazılan yüzlerce mektup yanında Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Girmeli Jandarma Karakol Komutanlığından öğrenciler için hazırlanan video ile öğrencilere "Rahat uyuyun, abileriniz vatan nöbetinde" mesajı iletildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle başlattıkları 'Mehmetçiklerimize mektup' etkinliğinde öğrencilerin asker abilerine yazdıkları mektuplara sınır hattında görev yapan Mehmetçiklerden cevaplar gelmeye devam ediyor.

Muğlalı öğrencilerin vatani görevini yapan askerlere; yüreğindeki sevgiyi, saygıyı, vefayı, minnet duygusunu kaleme aldıkları ve Mardin İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına ulaştırılmak üzere gönderdikleri mektuplara Mehmetçikler de aynı duygular ile karşılık verdiler. Mehmetçikler öğrencilere anlamlı ve duygusal mektuplar ve videolar gönderdiler.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Suriye sınırından Mehmetçik tarafından videolu mesaj gönderen Mehmetçik, "Bu mektubu size Mardin'in Nusaybin ilçesinden Suriye sınırına yakın bir noktadan yazıyoruz. Yazdığınız mektuplar elimize ulaştı. Bizi bu mektuplarınızla ne kadar mutlu ettiğinizi ve moral motivasyon sağladığınızı anlatmak için sizlere bu videoyu hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Bizler burada vatanımızın ve yüce milletimizin güvenliği için her türlü zorluğa göğüs gererek hayatımız pahasına görevimizi en iyi şekilde icra ederken, ülkemizin geleceği olan sizler de ruhunuzla bizimle burada görev yapmaktasınız. Bunu hissetmek gerçekten tarif edilemez bir duygu. Sizlere sevgilerimizi iletiyor ben silah arkadaşlarım komutanlarım adına siz değerli kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunuyor ve sizlerin de derslerinize en iyi şekilde çalışarak vatan sevgisi ile yetişip bu vatana hayırlı birer birey olmanızı diliyoruz. Rahat uyuyun abileriniz vatan nöbetinde. Jandarma." - MUĞLA

Mehmetçik'ten Muğlalı öğrencilere mesaj
Mehmetçik'ten Muğlalı öğrencilere mesaj
Mehmetçik'ten Muğlalı öğrencilere mesaj
Mehmetçik'ten Muğlalı öğrencilere mesaj
Mehmetçik'ten Muğlalı öğrencilere mesaj
Mehmetçik'ten Muğlalı öğrencilere mesaj

Jandarma, Hisarcık, Mardin, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mehmetçik'ten Muğlalı öğrencilere mesaj - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kanada'da sancısı tutan kadın, ücretli otobanda doğum yaptı! O anlar saniye saniye kamerada Kanada'da sancısı tutan kadın, ücretli otobanda doğum yaptı! O anlar saniye saniye kamerada Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: Fikirlerinin değeri sıfır Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: Fikirlerinin değeri sıfır Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler! İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler! Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı

Son Dakika Haberleri
11:54 Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde
11:48 Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor
11:47 Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti
11:44 Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
11:41 Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı
11:22 Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor
11:22 Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi
10:56 Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
10:53 Abdurrahim Albayrak, Real Madrid Başkanı Perez'den söz aldı! Gareth Bale bombası
10:49 İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!
Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde         
11:55
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor         
11:49
Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti         
11:48
Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı         
11:42
Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi         
11:22
Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de buldu, öldürdü Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de buldu, öldürdü         
11:12
Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor         
10:27
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı         
19:02
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 12:10:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmetçik'ten Muğlalı öğrencilere mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement