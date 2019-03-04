Mehmetçik'ten Öğrencilere Teşekkür
1 saat önce
Hakkari'de görevli Mehmetçik, kendilerine "sevgi dolu mektup" yollayan ilkokul öğrencilerine videolu mesajla teşekkür etti.
Hakkari
'de görevli Mehmetçik, kendilerine "sevgi dolu mektup" yollayan ilkokul öğrencilerine videolu mesajla teşekkür etti. Güzelbahçe
ilçesinde bulunan İzmir
Kent Kolejinin 3-A sınıfı öğrencilerinin yolladığı mektuplar ile atkı, bere ve termal fanila, Hakkari Yüksekova
Yeniköprü Jandarma
Karakolundaki askerlere ulaştı.
Hediyelerini alan askerler, mektupları okuduktan sonra karakoldaki panolara astı.
Çektikleri video ile öğrencilere teşekkür eden askerler, video ve fotoğrafları öğrencilere iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:53 Kaynak: AA
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