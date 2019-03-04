Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'ten Öğrencilere Teşekkür

Mehmetçik'ten Öğrencilere Teşekkür

1 saat önce

Hakkari'de görevli Mehmetçik, kendilerine "sevgi dolu mektup" yollayan ilkokul öğrencilerine videolu mesajla teşekkür etti.

Mehmetçik'ten Öğrencilere Teşekkür, System.String[]
Hakkari'de görevli Mehmetçik, kendilerine "sevgi dolu mektup" yollayan ilkokul öğrencilerine videolu mesajla teşekkür etti.

Güzelbahçe ilçesinde bulunan İzmir Kent Kolejinin 3-A sınıfı öğrencilerinin yolladığı mektuplar ile atkı, bere ve termal fanila, Hakkari Yüksekova Yeniköprü Jandarma Karakolundaki askerlere ulaştı.

Hediyelerini alan askerler, mektupları okuduktan sonra karakoldaki panolara astı.

Çektikleri video ile öğrencilere teşekkür eden askerler, video ve fotoğrafları öğrencilere iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:53 Kaynak: AA

İzmir, Güzelbahçe, Hakkari, Güncel
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