Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha - Son Dakika

Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini ve ele geçirilen malzemelerin imha edildiğini açıkladı.

Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini ve ele geçirilen malzemelerin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam edildiğini, Mehmetçiklerin tespit ettikleri sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdiğini açıkladı. Mehmetçikler tarafından bulunan sığınak ve mağaraların içindeki silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile METİ Timleri tarafından imha edildiği kaydedildi. Söz konusu arama-tarama faaliyetleri sonucunda 3 adet Biksi makinalı tüfek, 1 adet lançer, 1 adet el bombası, 1 adet mayın, 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 11 adet havan mühimmatı, 144 adet Doçka mühimmatı, 1 adet RPG-7 mühimmatı, 1 adet Biksi namlusu, 192 adet Biksi mühimmatı, 256 Adet Doçka uçaksavar makinalı tüfek fişeği, 7 adet havan tapası, 60 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. - ANKARA

Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha
Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Mühimmat, Silah, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mehmetçik'ten Pençe-Kaplan'da PKK'ya bir darbe daha - Son Dakika

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