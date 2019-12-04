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Mehmetçik'ten Pınar bebeğe ziyaret

6 saat önce

Tel Abyad'da görev yapan Mehmetçik, 25 Ekim'de zırhlı personel taşıyıcı ile Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırarak sağlıklı doğum yapmasını sağladığı Suriyeli kadın ile "Pınar" adı verilen bebeği ziyaret etti.

Mehmetçik'ten Pınar bebeğe ziyaret, System.String[]

Tel Abyad'da görev yapan Mehmetçik, 25 Ekim'de zırhlı personel taşıyıcı ile Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırarak sağlıklı doğum yapmasını sağladığı Suriyeli kadın ile "Pınar" adı verilen bebeği ziyaret etti.

Tel Abyad bölgesinde görev yapan Mehmetçik, doğum sancısı başlaması üzerine zırhlı personel taşıyıcıyla Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırdıkları Ziheyye el-Halil'in yaşadığı eve gitti.

Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı "Pınar" ismi verilen bebekle, kardeşlerine çeşitli hediyeler götüren Mehmetçik, doğumuna vesile oldukları bebeği de sevdi.

Askerlere şükranlarını ileten bebeğin babası da kızının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çok şükür bir sorun yok. Ama herhangi bir sorun olursa yetkililere haber veririz. Eşimin mutlaka ameliyatla doğum yapması gerekliydi ama burada hastane yoktu. Biz Türk askerlerine haber ilettik, geldiler ve bizim durumumuzu gördüler. Türk askeri bizim için elinden geleni yaptı, onlara teşekkür ederiz. Hatta bizi sivil araçla değil, kendi askeri araçlarıyla Türkiye'deki hastaneye götürdüler. Eşim ameliyatla doğum yaptı, çok şükür durumları iyi. Hastanede geçen sürede Türk askeri bizi hiç yalnız bırakmadı, teşekkür ederiz. Şu an bir ihtiyacımız yok, teşekkür ederiz. Bir ihtiyacımız olursa yetkililere söyleriz."

Akçakale, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:24 Kaynak: AA
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