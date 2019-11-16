Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'ten Rasulayn'da yaralı köpeğe şefkat eli
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Mehmetçik'ten Rasulayn'da yaralı köpeğe şefkat eli

7 saat önce

Türk askeri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde bacağından yaralı halde bulunan bir köpeğin tedavisini sağladı.

Mehmetçik'ten Rasulayn'da yaralı köpeğe şefkat eli, System.String[]

Türk askeri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde bacağından yaralı halde bulunan bir köpeğin tedavisini sağladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Rasulayn bölgesinde Mehmetçiğin sahip çıktığı yaralı bir köpeğin fotoğrafına yer verildi.

Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz, Rasulayn bölgesinde bacağından yaralı halde bulunan sevimli dostumuzu tedavi için Ceylanpınar Adem Döğüşken hudut karakoluna getirdi. Karakolda ilk müdahalesi yapılan sevimli dostumuzun veterinerler tarafından tedavisi sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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