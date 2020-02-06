Mehmetçik'ten şefkat eli - Son Dakika
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Mehmetçik'ten şefkat eli

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçikler, Rasulayn'ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirerek, hastaneye nakillerini sağladı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçikler, Rasulayn'ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirerek, hastaneye nakillerini sağladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mehmetçiğin Rasulayn'da bir Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirip hastaneye nakletmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde köylere kadar ulaşarak Suriyeli kardeşlerimize şefkat elini uzatmaya devam eden Mehmetçiğimiz, Rasulayn'ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirerek hastaneye tahliyelerini sağladı" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Mehmetçik'ten şefkat eli

Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
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