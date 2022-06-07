Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde yaptığı başarılı operasyonlarını hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği teröristleri ateş destek vasıtalarıyla ateş altına aldı.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"TERÖRİSTLER İÇİN KAÇIŞ YOK"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.