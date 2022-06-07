Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde yaptığı başarılı operasyonlarını hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği teröristleri ateş destek vasıtalarıyla ateş altına aldı.
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika