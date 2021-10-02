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Mehmetçik'ten Suriye'de bölge halkına yardım eli - Son Dakika

Mehmetçik'ten Suriye'de bölge halkına yardım eli

02.10.2021 11:15
Mehmetçik'ten Suriye'de bölge halkına yardım eli, System.String[]

MEHMETÇİK Suriye'de, yeme içmeden barınmaya, su ve elektrikten eğitim ve sağlığa kadar bölge halkının temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

MEHMETÇİK Suriye'de, yeme içmeden barınmaya, su ve elektrikten eğitim ve sağlığa kadar bölge halkının temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Mehmetçik, Suriye'de bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını sağlayan Mehmetçik; çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere bölge halkının temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gayret gösteriyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan barış ve huzurun teminatı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için en büyük motivasyon, umut ve sevgi dolu bakışlar ile tebessüm eden yüzlerdir. Güvenlik ve huzur ortamını sağlayan Kahraman Komandolarımız; çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere bölge halkının yeme içmeden barınmaya, su ve elektrikten eğitim ve sağlığa kadar temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gece-gündüz üstün bir gayret göstermektedir" denildi.


Mehmetçik'ten Suriye'de bölge halkına yardım eli
Mehmetçik'ten Suriye'de bölge halkına yardım eli
Mehmetçik'ten Suriye'de bölge halkına yardım eli
Mehmetçik'ten Suriye'de bölge halkına yardım eli
Mehmetçik'ten Suriye'de bölge halkına yardım eli

Mehmetçik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mehmetçik'ten Suriye'de bölge halkına yardım eli - Son Dakika


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