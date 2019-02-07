Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'ten Sürpriz Evlenme Teklifi

Mehmetçik'ten Sürpriz Evlenme Teklifi

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir uzman çavuş izine geldiğini ve görüşmek istediği bahanesiyle buluşmaya gelen kız arkadaşına hazırladığı sürprizle evlenme teklifi yaptı.

Mehmetçik'ten Sürpriz Evlenme Teklifi, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir uzman çavuş izine geldiğini ve görüşmek istediği bahanesiyle buluşmaya gelen kız arkadaşına hazırladığı sürprizle evlenme teklifi yaptı.

Piyade Komando Uzman Çavuş Hasan Yılmaz, Münbiç operasyonu nedeniyle bir süredir Hatay sınırında görev yapıyordu. Bu yakınlığı fırsat bilen Hasan Yılmaz, 3 yıldır görüştüğü ve evlenmeyi planladığı Necibe Besemek'e sürpriz bir evlenme teklifi yapmayı planladı.

Arkadaşları ile İskenderun sahilinde toplanan gruba Çarşı Grubu da destek verdi. Sevdiği kız ise erkek kardeşi tarafından buluşma yerine getirildi. Arabayı arkadaşa vereceğiz bahanesiyle buluşma noktasına gelen Necibe Besemek bir anda karşısında gitarla şarkı söyleyip şelale yakan grubu görünce şaşırdı. Grubun içerisinden Uzman Çavuş Hasan Yılmaz'ı görünce şaşkına dönen genç kız, yapılan evlilik teklifiyle gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşlarının tezahüratları eşliğinde evlenme teklifi yapan Hasan Yılmaz'ın aldığı cevap ise "evet" oldu.

Sevdiği kızın parmağına yüzüğü takmanın mutluluğunu yaşayan Hasan Yılmaz, "Düğünü eylül ayında düşünüyoruz. Hatay'da görev yapıyorum bu yakınlığı değerlendirmek istedim bende Hataylıyım evlilik teklifi yapmanın zamanı geldiğini düşündüm ve böyle bir sürpriz hazırladım çok mutluyum. Arkadaşlarıma beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Necibe Besemek ise çok mutlu olduğunu ve mutluluktan ağladığını böyle bir sürprizi hiç beklemediğini söyledi. Araba verme bahanesiyle sahile getirildiğini belirten Besemek, çok mutlu olduğunu söyledi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:05 Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, Güncel
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