TSK, sınır ötesindeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Son operasyondaki bilançoyu MSB sosyal medya hesabından paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/ YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi"
Son Dakika › Güncel › Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika