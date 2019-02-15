Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'ten Yolu Kapalı Köye Helikopterle Ziyaret

Mehmetçik'ten Yolu Kapalı Köye Helikopterle Ziyaret

1 saat önce

Jandarma ekipleri, köy ziyaretleri kapsamında Bingöl'ün Yayladere ilçesinin yolu kar nedeniyle kapalı olan Çalıkağıl köyüne helikopterle gitti.

Mehmetçik'ten Yolu Kapalı Köye Helikopterle Ziyaret, System.String[]
Jandarma ekipleri, köy ziyaretleri kapsamında Bingöl'ün Yayladere ilçesinin yolu kar nedeniyle kapalı olan Çalıkağıl köyüne helikopterle gitti.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının köy ziyaretleri programının devam ettiği belirtildi.

Jandarma ekiplerince Yayladere ilçesine bağlı Çalıkağıl köyüne ziyaret yapıldığı aktarılan açıklamada, yoğun kış şartlarına bağlı olarak köy yolunun kapalı olmasından dolayı köye ulaşımın helikopter ile sağlandığı bildirildi.

Köy ziyareti kapsamında vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet edildiği aktarılan açıklamada, "Sağlık ekipleri tarafından bütün hanelerde sağlık taraması yapılmış, köy halkından yardıma muhtaç olanlara gıda ve yaşam malzemesi yardımı yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Çalıkağıl köyü sakinlerinin ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiği, kış mevsiminin zorluklarına rağmen kendilerini yalnız bırakmayan ve sıcak çaylarını içerek sorunlarına çözüm olmaya çalışan yetkililere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:15 Kaynak: AA

Bingöl, Yayladere, Jandarma, Güncel
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