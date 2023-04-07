"Alişer İntikam" kod adlı terör örgütü mensubu infaz edildi! Hakkari'nin Alandüz bölgesi terörden temizlendi - Son Dakika
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"Alişer İntikam" kod adlı terör örgütü mensubu infaz edildi! Hakkari'nin Alandüz bölgesi terörden temizlendi

07.04.2023 12:57

Mehmetçik, terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlusu ve Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan "Alişer İntikam" kod adlı Emrah Arpak öldürüldü. Operasyona ilişkin bilgi veren Bakan Soylu, "Hakkari Alandüz bölgesi de teröristlerden tamamen temizlendi" şeklinde konuştu.

Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzm.J.III.Kad.Çvş. Durmuş Ali UZUN operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz Bölgesi Arsan mevkiinde nokta operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yaşanan silahlı çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

"ALİŞER İNTİKAM" KOD ADLI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Etkisiz hale getirilen teröristin, Hakkari Dağlıca-Alandüz sözde Cilo bölge sorumlusu ve Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan "Alişer İntikam" kod adlı Emrah Arpak olduğu tespit edildi.

'Alişer İntikam' kod adlı terörist öldürüldü! Yıllardır terörle anılan Hakkari'nin Alandüz bölgesi artık tertemiz

OPERASYONLAR KARARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının, bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

SOYLU: ALANDÜZ TERÖRİSTLERDEN TAMAMEN TEMİZLENDİ

Bakan Süleyman Soylu da sosyal medyadan operasyona ilişkin paylaşım yaptı. Hakkari Alandüz bölgesinin de teröristlerden tamamen temizlendiğini vurgulayan Soylu, " PKK'nın sözde komutanı, turuncu kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızın eline sağlık." dedi.

'Alişer İntikam' kod adlı terörist öldürüldü! Yıllardır terörle anılan Hakkari'nin Alandüz bölgesi artık tertemiz
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Son Dakika Güncel 'Alişer İntikam' kod adlı terör örgütü mensubu infaz edildi! Hakkari'nin Alandüz bölgesi terörden temizlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Alişer İntikam" kod adlı terör örgütü mensubu infaz edildi! Hakkari'nin Alandüz bölgesi terörden temizlendi - Son Dakika
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