Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Mehmetçik terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 14 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika