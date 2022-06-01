Mehmetçik terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 14 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmetçik terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 14 terörist etkisiz hale getirildi

01.06.2022 17:11

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu'nda, bölgede tespit edilen 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"PENÇEMİZİ VURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmetçik terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 14 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:22:26. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmetçik terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 14 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement