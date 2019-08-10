Son Dakika Haberleri: Mehmetçik teröristlere dağları dar ediyor
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Mehmetçik teröristlere dağları dar ediyor

48 dakika önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik teröristlere dağları dar ediyor, System.String[]
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:10 Kaynak: İHA
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