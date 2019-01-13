Son Dakika Haberleri: Mehmetçik Teröristlere Geçit Vermiyor

Mehmetçik Teröristlere Geçit Vermiyor

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde kurulan Gümüşörgü Jandarma Karakolu sayesinde Mehmetçik, ağır kış şartlarına rağmen gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere geçit vermiyor.

Mehmetçik Teröristlere Geçit Vermiyor, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde kurulan Gümüşörgü Jandarma Karakolu sayesinde Mehmetçik, ağır kış şartlarına rağmen gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere geçit vermiyor.

Kevrigevir Tepe'deki Gümüşörgü Jandarma Karakolu'nda görev yapan Mehmetçik, ağır arazi ve kış şartlarına rağmen 24 saat gözetleme ve gerektiğinde operasyonlar gerçekleştirerek, terör örgütüne darbe vuruyor.

Sıfırın altında 20 derece hava koşullarına ve yer yer bir metreye ulaşan kara rağmen terör örgütüne karşı mücadele eden askerler, mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyor. Bu sayede PKK'lı teröristlerin Diyarbakır ve Bingöl'e geçişi engelleniyor.

"Aslanlar gibi Türk bayrağını dalgalandırıyorlar"

Batman Valisi Hulusi Şahin, beraberinde Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ile moral amacıyla ziyaret ettiği karakoldaki mevzilere inerek, nöbet tutan askerlerle sohbet etti.

Vali Şahin'e Gümüşörgü Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Savaş Uçar, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Karakol sayesinde teröristlerin Diyarbakır ve Bingöl tarafına geçişinin engellendiğini vurgulayan Uçar, "24 saat esaslı nöbetlerle gözetlemeler yapılarak bölge kontrol altında tutuluyor. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." dedi.

Vali Şahin de bölge genelinde teröristlere geçit verilmediğini belirterek, "Mehmetçik vatanın her noktasında olduğu gibi burada da aslanlar gibi Türk bayrağını dalgalandırıyorlar. Onlara moral vermek için ziyarete geldik. Ayrıca asayiş hizmetlerini de değerlendirdik." dedi.

Karakoldan il merkezine dönüşü sırasında Vali Şahin, Türk bayraklarıyla aracını durduran çocuklara oyuncak hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:59 Kaynak: AA

Jandarma, Güncel
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