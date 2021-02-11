Mehmetçik, teröristlere göz açtırmamak için "kara kış"ta yaylaları didik didik arıyor - Son Dakika

Ardahan'da jandarma timleri, teröristlerin barınmaması amacıyla dondurucu soğuk ve kara kışa rağmen, kış boyunca kentteki yaylalarda operasyon yaparak teröristlere göz açtırmıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşlarca yazın kullanılıp kış mevsiminde boşaltılan yayla evlerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılmasının engellenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı timlerinin yaylalara kış boyunca operasyonlar yaptığı aktarılan açıklamada, operasyonlarda yayla evlerinin ve çevresinin arandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşın can ve mal güvenliği ile emniyetinin sağlanması amacıyla çalışmaların süreceği belirtilerek, "Bölücü terör örgütünün bölgemizde faaliyet göstermesine engel olmak ve teröristleri arayıp bulmak ve yok etmek amacıyla kış şartlarında 285 personelimizin katılımıyla 56 operasyonel faaliyet icra edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Dondurucu soğuk ve karla kaplı arazilerde operasyonlarına devam eden timlerin zaman zaman günlerce arazide kalıp geceyi kırsalda geçirdiği öğrenildi.

Geceyi kendilerinin kardan yaptığı eskimo usulü "iglo" evlerde geçiren Mehmetçik'in teröristlerin barınması ve erzak temin etmemesi için yaylaları didik didik aradığı kaydedildi.