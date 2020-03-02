Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor - Son Dakika

Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor
7 saat önce
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/ YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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