Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor - Son Dakika

Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor

7 saat önce

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor, System.String[]

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/ YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
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