Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi - Son Dakika

Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi
10.05.2021 12:20
Mehmetçik sınırda vatan nöbetini sürdürmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Yıldırım operasyonunda, teröristlerin kullandığı 4 odalı mağara, içindeki mühimmat ve el yapımı patlayıcılar ile imha edildi. O anların videosu Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi. 4 odası olan ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası olduğu da belirlendi" denildi.
HAVAN MÜHİMMATI VE EYP ELE GEÇİRİLDİ
Mağara içinde yapılan aramada; 10 adet 81 ve 100 milimetrelik havan mühimmatı, 9 adet basma düzenekli EYP ele geçirildiği kaydedildi. Mağaranın tahrip edildiği, ele geçirilen mühimmat ve EYP'lerin de METİ timi tarafından imha edildiği bildirildi.
Son Dakika Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi Mescid-i Aksa'da vahşet veren olay: Filistinlileri önce arabasıyla ezdi, sonra ateş etti Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Interpol'ün bile aradığı 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum